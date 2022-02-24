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Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС – Геращенко

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 16:47

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление", – отметил Геращенко.

Он отметил, что если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС.

Анастасия Тугай
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чернобыль радиоактивные отходы
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