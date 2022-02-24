UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вторжение России. Зеленский объявил военное положение и записал обращение – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 06:56

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Россия совершила удары по военной инфраструктуре и пограничникам Украины, во многих городах были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Минуту назад я провел разговор с президентом США Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку", – заявил президент.

По его словам, сегодня от украинцев нужно спокойствие.

"По возможности, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", – сказал он.

Зеленский заявил, что постоянно будет на связи, как и СНБО с Кабмином. Президент пообещал вскоре снова выйти на связь.

"Без паники. Мы – сильные. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – это Украина. Слава Украине!" – завершил президент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Читайте также: Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский обстрел война ракеты военное положение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 