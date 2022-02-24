Вторжение России. Зеленский объявил военное положение и записал обращение – видео
Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
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По его словам, Россия совершила удары по военной инфраструктуре и пограничникам Украины, во многих городах были слышны взрывы.
"Мы вводим военное положение на всей территории нашей страны. Минуту назад я провел разговор с президентом США Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку", – заявил президент.
По его словам, сегодня от украинцев нужно спокойствие.
"По возможности, пожалуйста, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", – сказал он.
Зеленский заявил, что постоянно будет на связи, как и СНБО с Кабмином. Президент пообещал вскоре снова выйти на связь.
"Без паники. Мы – сильные. Мы готовы ко всему. Мы всех победим, потому что мы – это Украина. Слава Украине!" – завершил президент.
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- Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
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