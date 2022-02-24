Байден: Путин выбрал войну против Украины, вся ответственность за смерти – на России

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти. Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.

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"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", – заявил он.

По его словам, только Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Байден заверил, что США с партнерами и союзниками остаются едиными и решительными, а мир привлечет РФ к ответственности.

Президент США заявил, что будет следить за ситуацией из Белого дома, встретиться с лидерами G7 и обратиться к народу США, чтобы рассказать как Вашингтон с союзниками ответит на акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности.

Марк Сировой

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