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НАТО не планирует направлять войска в Украину – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 15:10
НАТО не планирует направлять войска в Украину – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Блок НАТО считает Украину ценным партнером, но на фоне нового вторжения России не планирует направлять своих военнослужащих для усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины. Об этом 24 февраля во время брифинга сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Украина – это очень ценный наш партнер, мы поддерживаем эту страну много лет. Помогали строить военную инфраструктуру, тренировать, оснащать и усиливать армию", – сказал он.

Столтенберг заявил, что сейчас войск НАТО на территории Украины нет и Альянс "не планирует направлять военных".

Генсек добавил, что Блок о своей позиции всегда заявлял четко, намерен ей и дальше следовать. Как уточнил Столтенберг, принято решение об "увеличении военного присутствия на рубежах стран, которые входят в НАТО".

Он подчеркнул, что у Альянса есть план для защиты своих стран-членов, поскольку существуют гарантии, которые необходимо выполнять в отношении союзников.

Сегодня страны-члены НАТО осудили новое вторжение России в Украину, призвали режим Кремля прекратить военные действия и заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса. 

Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажутся под угрозой. 

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Яна Катасонова
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