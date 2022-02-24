Реакция НАТО на вторжение в Украину: Перебрасываем дополнительные силы в восточную часть

Члены НАТО осудили новое вторжение России в Украину, призвали режим Кремля прекратить военные действия и заявили о развертывании дополнительных сил в восточной части Альянса. Об этом сообщается на сайте НАТО.

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"Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства", – сказано в сообщении.

В НАТО подчеркнули, что вместе с союзниками и партнерами приложили все усилия для налаживания диалога с Россией. Вторжение в Украину показало – "только Россия выбрала путь эскалации".

Действия режима Кремля, подчеркивается в сообщении, "серьезная угроза евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия".

В Альянсе заверили – продолжат принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.

Сегодня Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией инициировали консультации по четвертой статье НАТО из-за угрозы безопасности союзников. Этот пункт соглашения Альянса предусматривает консультации, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Яна Катасонова

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