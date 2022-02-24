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"Угроза безопасности союзника". Польша и страны Балтии начинают консультации по 4 ст. НАТО

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 10:46
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Сегодня, 24 февраля, государства-члены НАТО Польша, Эстония, Латвия и Литва на фоне нового вторжения России в Украину инициировали консультации по четвертой статье Альянса из-за угрозе безопасности союзников. Об этом сообщает CNN.

"Широкомасштабная агрессия России представляет угрозу для всего мира и для всех стран НАТО. Необходимо инициировать консультации НАТО по укреплению безопасности союзников для реализации дополнительных мер по обеспечению обороны союзников по НАТО", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В 4 статье соглашения НАТО указано, что стороны обязуются консультироваться, когда территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзников окажется под угрозой.

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Яна Катасонова
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