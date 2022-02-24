Зеленский: Дипломатические отношения с РФ разорваны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что дипломатические отношения с Россией разорваны.

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"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там не думали в Москве", – сказал Зеленский.

Президент призвал украинцев поддерживать украинскую армию. ВСУ ведут тяжелые бои, отбивая атаки агрессора по всей стране, но враг несет серьезные потери, и потерь будет еще больше, уверяет глава государства.

"Россия подло и самоубийственно напала рано утром на наше государство – так же, как это сделала фашистская Германия в годы второй мировой войны", – сказал президент.

Зеленский пообещал снять санкции СНБО со всех граждан, которые готовы с оружием в руках защищать нашу землю в составе теробороны.

Президент сообщил, что в рядах ВСУ есть раненые военные и призвал украинцев становиться донорами крови.

Он также призвал россиян выходить на улицу с протестами против войны в Украине.

Оксана Житнюк

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