Зеленский: Дипломатические отношения с РФ разорваны
Президент Владимир Зеленский сообщил, что дипломатические отношения с Россией разорваны.
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"Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там не думали в Москве", – сказал Зеленский.
Президент призвал украинцев поддерживать украинскую армию. ВСУ ведут тяжелые бои, отбивая атаки агрессора по всей стране, но враг несет серьезные потери, и потерь будет еще больше, уверяет глава государства.
"Россия подло и самоубийственно напала рано утром на наше государство – так же, как это сделала фашистская Германия в годы второй мировой войны", – сказал президент.
Зеленский пообещал снять санкции СНБО со всех граждан, которые готовы с оружием в руках защищать нашу землю в составе теробороны.
Президент сообщил, что в рядах ВСУ есть раненые военные и призвал украинцев становиться донорами крови.
Он также призвал россиян выходить на улицу с протестами против войны в Украине.
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