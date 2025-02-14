Ермак о настроениях на Мюнхенской конференции из-за атаки на ЧАЭС: Все очень злы
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о реакции участников Мюнхенской конференции на российский дроновый удар по Чернобыльской атомной электростанции.
"Сейчас атмосфера такая, что все очень злы от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злы", – написал Ермак.
Такую реакцию он объяснил тем, что в 80-е годы "Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов, технику и ученых".
"Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", – добавил Ермак.
Он отметил, что "много информации" сегодня будет предоставлено американским партнерам – об ударе России по ЧАЭС, о том, как она постоянно запускает дроны через Чернобыльскую зону, об угрозах укрытию и ядерной безопасности.
Чернобыльская катастрофа произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Она привела к радиационному загрязнению окрестных территорий, эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов и созданию 30-километровой Чернобыльской зоны отчуждения.
В 2022 году через Чернобыльскую зону пролегало одно из направлений полномасштабного вторжения России в Украину. В результате Чернобыльская АЭС попала во временную оккупацию, которая продолжалась до конца марта – начала апреля 2022 года.
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