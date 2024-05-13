В пределах Чернобыльской зоны на мине подорвался краснокнижный конь – фото

Пограничники рассказали, что во время выполнения задач в пределах зоны отчуждения ЧАЭС они услышали взрыв мины

Лошадь породы Пржевальского (Фото: EPA)

В Чернобыльской зоне в Киевской области подорвался на мине дикий конь породы Пржевальского – он внесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

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Пограничники рассказали, что во время выполнения задач в пределах зоны отчуждения ЧАЭС они услышали взрыв мины.

Для проверки они подняли беспилотник над территорией Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который в начале полномасштабного вторжения России находился под оккупацией российских войск.

Тогда они и заметили на природоохранной территории погибшее животное, о чем проинформировали соответствующие организации.

Фото: ГНСУ

СПРАВКА. Лошадь породы Пржевальского – вид диких лошадей с XX века, который считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.



Это единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых акклиматизировались в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства Лошадь породы Пржевальского – вид диких лошадей с XX века, который считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.Это единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых акклиматизировались в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства

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