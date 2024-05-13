В пределах Чернобыльской зоны на мине подорвался краснокнижный конь – фото
В Чернобыльской зоне в Киевской области подорвался на мине дикий конь породы Пржевальского – он внесен в Красную книгу Украины. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
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Пограничники рассказали, что во время выполнения задач в пределах зоны отчуждения ЧАЭС они услышали взрыв мины.
Для проверки они подняли беспилотник над территорией Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который в начале полномасштабного вторжения России находился под оккупацией российских войск.
Тогда они и заметили на природоохранной территории погибшее животное, о чем проинформировали соответствующие организации.
СПРАВКА.Лошадь породы Пржевальского – вид диких лошадей с XX века, который считается исчезнувшим в природе, однако сохранился в некоторых зоопарках, после чего состоялась его реинтродукция в природу.
Это единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины, табуны которых акклиматизировались в Чернобыльской зоне отчуждения и проживают там самостоятельно без человеческого вмешательства
- Российские оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного нападения на Украину. В общей сложности 169 нацгвардейцев попали в плен (в настоящее время в плену 103 защитника, сообщало Общественное). 31 марта россияне покинули территорию АЭС и отправились в сторону Белоруссии.
- Энергоатом сообщал, что оккупанты рыли окопы в радиоактивной почве. Агентство Reuters писало, что захватчики передвигались без средств защиты Рыжим лесом. Также есть видео, на котором зафиксированы окопы захватчиков.
- В апреле 2022-го руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса, где окапывались россияне. Тогда показатели внутреннего излучения (альфа- и бета-загрязнения) превышали норму в 100 и более раз.
- В этом месте рота россиян дислоцировалась почти 30 дней, поэтому все они получили такое облучение, вызывающее лучевую болезнь, отмечал Энергоатом.
- LIGA.net имеет большой текст о том, чем грозит оккупантам месяц пребывания в Чернобыльской зоне.
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