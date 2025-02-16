Эксперты МАГАТЭ осмотрели укрытие Чернобыльской АЭС после российской атаки

МАГАТЭ констатировало, что уровень радиации на месте не изменился

ЧАЭС после атаки (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике в субботу осмотрели укрытие Чернобыльской атомной электростанции, поврежденное в результате российского дронового удара в ночь на 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил накануне, что украинские спасатели работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, все еще тлеющие после удара по зданию, где содержатся остатки реактора, разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Находившейся на месте взрыва группе МАГАТЭ был предоставлен неограниченный доступ, и она провела широкое обследование, чтобы оценить повреждение Нового безопасного конфаймента (НБК). Эксперты зафиксировали, что беспилотник пробил отверстие в крыше большой аркообразной конструкции, построенной для предотвращения выброса радиоактивных веществ из поврежденного реактора и защиты его от внешних опасностей.

Члены комиссии МАГАТЭ увидели дым с крыши НБК и почувствовали запах горелого пластика.

Несмотря на значительные повреждения, нанесенные ударом БпЛА, группу МАГАТЭ проинформировали, что уровень радиации не изменился. Это также подтверждено собственными измерениями команды.

"Очевидно, что это был очень серьезный инцидент, когда беспилотный летательный аппарат ударил и повредил защитную конструкцию на большой ядерной площадке. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект абсолютно запрещено, этого не должно было произойти", – констатировал Гросси.

При обходе НБК члены группы МАГАТЭ заметили, что большая территория пострадала от удара беспилотника и пожара, вызванного атакой. Команда подтвердила, что как наружная, так и внутренняя оболочка арки НБК была нарушена, образовав отверстие диаметром около шести метров, а также повредив некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений.

Группе МАГАТЭ также показали оставшиеся на месте часть обломков беспилотника, включая части крыльев. Поврежденный дрон украинские специалисты забрали для дальнейшего исследования.

Кроме этого указывается, что украинские власти сообщили МАГАТЭ, что установят дополнительные датчики для измерения мощности дозы и аэрозольной концентрации вблизи места атаки. Это будет сделано после полной ликвидации пожара.