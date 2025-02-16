Россияне ударили дроном по тепловой электростанции в Николаеве: без тепла 46 000 абонентов

В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, сообщил Денис Шмыгаль

Последствия атаки (Фото: ГСЧС Николаевской области)

В ночь на воскресенье, 16 февраля, россияне атаковали беспилотником критическую инфраструктуру Николаева, в результате чего тысячи абонентов остались без тепла. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"БпЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано осознанно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу", – отметил премьер.

По его словам, без теплоснабжения остаются 46 000 абонентов.

Все соответствующие службы проводят ликвидацию последствий атаки и делают все возможное для скорейшего возвращения теплоснабжения в дома, школы и больницы.

В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Шмыгаль дал поручение провести заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по данному вопросу. По ее итогам будет принят еще ряд мер по обеспечению теплом жителей города.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал в эфире телемарафона, что из-за атаки пострадал сотрудник предприятия Николаевская ТЭЦ, он находится в больнице.

Также удар оккупантов оставил большую часть города без централизованного теплоснабжения. Подключение отопления может занять до двух дней, констатировал Сенкевич, добавив, что синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

В ночь на 16 февраля оккупанты запустили по Украине более 140 ударных БпЛА и имитаторов. Силы ПВО сбили большинство из них.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области. В Николаеве из-за удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры.