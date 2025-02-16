Силы ПВО ночью сбили 95 российских БпЛА, но есть последствия в четырех областях

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 16 февраля силы противовоздушной обороны сбили почти сотню российских беспилотников, но есть последствия в четырех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 21:00 15 февраля оккупанты атаковали 143 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Брянск, Шаталово и двумя баллистическими ракетами (по Одесской области) из временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 95 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что из-за российской атаки есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, возник пожар.

В результате падения обломков и взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение общественного питания и офисные помещения. В результате атаки ранен 64-летний мужчина, его госпитализировали. Сейчас состояние пострадавшего – удовлетворительное.

Киевская ОВА сообщила, что воздушная тревога продолжалась в области более пяти часов. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

В результате российской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание и разрушение кровли склада. Пожар оперативно ликвидирован. Также поврежден один частный дом.

В Броварском районе повреждены шесть частных домов. У них выбиты окна, повреждена кровля, иссечен фасад.

С вечера 11 и ночью 12 февраля украинские военные сбили шесть ракет и 71 российский беспилотник.

В ночь на 13 февраля россияне выпустили по Украине 140 беспилотников.

Ночью 14 февраля оккупанты запустили по Украине 133 БпЛА. Есть последствия в пяти областях.