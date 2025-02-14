Россия запустила по Украине 133 беспилотника: есть последствия в пяти областях

Все, кроме двух дронов, сбиты или локационно потеряны

Последствия в Одесском районе (Фото: Telegram-канал Олега Кипера)

В ночь на 14 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и имитаторами, на этот раз запустила 133 беспилотника. Почти все дроны были сбиты или локационно потеряны, однако есть последствия. Об этом сообщили Воздушные силы.

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По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 73 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер информирует, что россияне ударили по Одесскому району. В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. Также обломками был поражен автомобиль. Были пожары, но их потушили.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 01:40 враг ударил по городу Богодухов. В результате падения обломков БпЛА разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, они получили острую реакцию на стресс.

Сумская ОВА информирует, что над областью сбили 20 "шахедов". О последствиях не сообщается.

В Черниговской и Киевской ОВА тоже не говорят о последствиях.