Россия запустила по Украине 133 беспилотника: есть последствия в пяти областях
В ночь на 14 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и имитаторами, на этот раз запустила 133 беспилотника. Почти все дроны были сбиты или локационно потеряны, однако есть последствия. Об этом сообщили Воздушные силы.
По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 73 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
58 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер информирует, что россияне ударили по Одесскому району. В результате атаки повреждены припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. Также обломками был поражен автомобиль. Были пожары, но их потушили.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 01:40 враг ударил по городу Богодухов. В результате падения обломков БпЛА разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, они получили острую реакцию на стресс.
Сумская ОВА информирует, что над областью сбили 20 "шахедов". О последствиях не сообщается.
В Черниговской и Киевской ОВА тоже не говорят о последствиях.
- С вечера 11 и ночью 12 февраля украинские военные сбили шесть ракет и 71 российский беспилотник.
- В ночь на 13 февраля россияне выпустили по Украине 140 беспилотников.