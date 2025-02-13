Россияне выпустили по Украине 140 беспилотников: есть последствия в двух областях
В ночь на 13 февраля российские захватчики выпустили по Украине почти полторы сотни ударных беспилотников и дронов-имитаторов, есть последствия в Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 20:00 12 февраля оккупанты запустили 140 дронов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Шаталово и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 85 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
52 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что под массированной атакой находился Измаильский район.
В результате удара пострадал один человек. Осколками был поражен автомобиль, внутри которого находилась женщина. Она получила осколочное ранение бедра, в состоянии средней степени тяжести ее госпитализировали.
Также есть повреждения припортовой инфраструктуры, неработающего учебного заведения.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Чугуевском районе в результате падения БпЛА повреждены остекление и забор двух частных домов и АЗС. Также обломки дрона зафиксировали в селе Рокитное Харьковского района.
- 12 февраля под утро российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, из-за чего погиб человек, есть пострадавшие.
- Кроме столицы, россияне атаковали и Киевскую область. В результате работы сил ПВО по вражеским целям есть последствия на земле.
- С вечера 11 и ночью 12 февраля украинские военные сбили шесть ракет и 71 российский беспилотник.