Росіяни випустили по Україні 140 безпілотників: є наслідки у двох областях

Наслідки атаки в Одеській області (Фото: ДСНС)

У ніч проти 13 лютого російські загарбники випустили по Україні майже півтори сотні ударних безпілотників і дронів-імітаторів, є наслідки в Одеській та Харківській областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 12 лютого окупанти запустили 140 дронів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Одеська та Харківська області.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що під масованою атакою перебував Ізмаїльський район.

Унаслідок удару постраждала одна людина. Осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середнього ступеня важкості її шпиталізували.

Також є пошкодження припортової інфраструктури, неробочого навчального закладу.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Чугуївському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено скління та паркан двох приватних будинків і АЗС. Також уламки дрона зафіксували в селі Рокитне Харківського району.

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по Києву, через що загинула людина, є постраждалі.

Крім столиці, росіяни атакували й Київську область. В результаті роботи сил ППО по ворожих цілях є наслідки на землі.

З вечора 11 і вночі 12 лютого українські військові збили шість ракет і 71 російський безпілотник.