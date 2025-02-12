Росія вгатила ракетами по Києву. Є наслідки у трьох районах і загибла людина – фото

Відомо про одну загиблу людину і чотирьох постраждалих в Оболонському районі, серед них дитина

Наслідки атаки БпЛА в Києві (Фото: ДСНС)

12 лютого під ранок російські війська завдали ракетного удару по столиці, через що загинула людина, є постраждалі. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Кличко писав о 04:35, що в Києві гучно – працюють сили протиповітряної оборони. О 04:31 Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики з північного сходу.

Відомо про наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

В Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано.

Рятувальники пишуть, що одна людина загинула та одна постраждала.

Кличко каже, що вже троє постраждалих. Двох із них медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці. Серед госпіталізованих – дев’ятирічна дівчинка.

У Святошинському районі сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі є займання у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.

Загалом на місцях подій наразі працюють понад 80 рятувальників та 17 одиниць техніки.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Відомо про чотирьох постраждалих. В частково зруйнованій офісній будівлі пожежу вже згасили.

У ніч проти 11 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів і 124 безпілотники.

У зв’язку з черговим російським обстрілом Укренерго запровадило аварійні відключення світла. Але потім скасувало.

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