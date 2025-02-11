Росіяни випустили 19 ракет по газодобувних об’єктах у Полтавській області

Ракета "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 11 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об’єктах газодобувної промисловості Полтавської області, запустивши майже два десятки ракет різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного й морського базування по об’єктах газодобувної промисловості у Полтавській області – загалом до 19 крилатих, балістичних і керованих авіаційних ракет. Інформація щодо типів і результатів бойової роботи уточнюється.

Окрім цього, росіяни атакували українські регіони 124 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавська, Київська, Чернігівська та Черкаська області.

Очільник Черкаська обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що у Черкаському районі уламками безпілотників травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна не надходило, додав він.

Виконувач обов'язків голова Київської ОВА Микола Калашник заявив, що внаслідок дронової атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок і дві будівлі школи – чинну та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок.

Заклади мають відновити свою роботу в очному режимі вже на наступному тижні.

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Фото: Київська ОВА

Уранці 11 лютого повідомлялося, що окупанти запустили по Україні крилаті ракети повітряного базування. Під атаку потрапила Полтавська область.

У зв’язку з черговим російським обстрілом Укренерго запровадило аварійні відключення світла.