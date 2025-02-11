В Україні екстрені відключення світла через атаку РФ на енергосистему
Зранку 11 лютого впроваджуються екстрені відключення світла на тлі російської ракетної атаки на об'єкти української енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", – написав він.
З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передавання терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії.
Щойно дозволятиме безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки, зазначив Глущенко.
Про аварійні відключення через атаку РФ згодом повідомили і в Укренерго.
"Заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться в повідомленні.
- Попередня російська масована атака відбулась у ніч проти 1 лютого. Тоді РФ запустила по Україні 165 засобів повітряного нападу – дрони, крилаті, авіаційні та балістичні ракети.
- Тоді у низці областей ввели аварійні відключення світла через наслідки атак Росії. Першочергово відключали промислових споживачів (там, де це було можливо), а також обмеження не застосовували для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій у межах конкретних обленерго.