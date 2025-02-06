У низці областей ввели аварійні відключення світла через наслідки атак Росії
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Головною і єдиною причиною аварійних відключень світла у деяких областях України є наслідки російських ракетно-дронових атак по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

За її даними, першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо), а також наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів – за винятком аварійних ситуацій у межах конкретних обленерго.

У компанії додали, що аварійні відключення скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.

Укренерго закликає жителів областей, де застосовуються відключення, дотримуватися рекомендацій з ощадливого споживання, коли світло з'являється.

Вранці аварійні відключення були застосовані у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, частково у Дніпропетровській та Черкаській областях.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період з 7:00 до 20:00. Обмежте використання потужних електроприладів у цей час", – зауважували в енергокомпанії.

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