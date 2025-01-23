Росія знищила енергооб'єкт у Запоріжжі: запустила "шахеди" і добивала ракетами

Глава ОВА Федоров повідомив, що багато абонентів лишилися без світла, включно й об'єкти критичної інфраструктури

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: Нацполіція)

Увечері 22 січня і в ніч проти 23-го Росія атакувала Запоріжжя "шахедами" і ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту. Деталі нічної атаки розповів в ефірі телемарафону очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Він повідомив, що російська атака розпочалася о 21:50. Окупанти запускали "шахеди", шість із яких пошкодили енергетичний об’єкт, один – промисловий.

Пізніше Федоров уточнив, що енергооб'єкт "знищено".

Після ураження енергооб'єкта 21 000 абонентів залишилися без світла, включно й об’єкти критичної інфраструктури (котельні, лікарні, адмінбудівлі, будівлі соцзахисту). Ще 17 000 абонентів залишилися без тепла.

Приблизно через чотири години після того, як рятувальники розпочали ліквідувати наслідки атаки, росіяни запустили по місту чотири ракети, тип яких ще встановлюється.

Федоров наголосив, що ракети були в небі над Запоріжжям уже через три з половиною хвилини після оголошення тривоги, а ще за кілька секунд вони вже поцілили в об’єкти в центрі міста.

Також він акцентував на тому, що ворог поцілив ракетами по тому ж об’єкту, який атакував "шахедами". Від ракетної атаки постраждали ті працівники ДСНС, які виконували роботи після прильоту "шахедів".

"На жаль, ворог поцілив і по багатьох житлових будинках. Один – майже знищений", – повідомив він.

Унаслідок атаки відомо про 24 постраждалих, серед яких двомісячна дитина. Один чоловік загинув.