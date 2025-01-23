Россия уничтожила энергообъект в Запорожье: запустила "шахеды" и добивала ракетами

Глава ОВА Федоров сообщил, что многие абоненты остались без света, в том числе и объекты критической инфраструктуры

Последствия удара по Запорожью (Фото: Нацполиция)

Вечером 22 января и в ночь на 23-е Россия атаковала Запорожье "шахедами" и ракетами, нанеся удар по одному и тому же энергетическому объекту. Детали ночной атаки рассказал в эфире телемарафона глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Он сообщил, что российская атака началась в 21:50. Оккупанты запускали "шахеды", шесть из которых повредили энергетический объект, один –промышленный.

Позже Федоров уточнил, что энергообъект "уничтожен".

После поражения энергообъекта 21 000 абонентов остались без света, в том числе объекты критической инфраструктуры (котельни, больницы, админздания, здания соцзащиты). Еще 17 000 абонентов остались без тепла.

Приблизительно через четыре часа после того, как спасатели начали ликвидировать последствия атаки, россияне запустили по городу четыре ракеты, тип которых еще устанавливается.

Федоров подчеркнул, что ракеты были в небе над Запорожьем уже через три с половиной минуты после объявления тревоги, а еще через несколько секунд они уже попали в объекты в центре города.

Также он акцентировал внимание на том, что враг попал ракетами по тому же объекту, который атаковал "шахедами". От ракетной атаки пострадали те сотрудники ГСЧС, которые выполняли работы после прилета "шахедов".

"К сожалению, враг попал и по многим жилым домам. Один – почти уничтожен", – сообщил он.

В результате атаки известно о 24 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок.