Россия уже запускает больше имитаторов, чем ударных дронов: детали новой атаки

Полювання на ''шахеди'' (Фото - Анатолій Штефан, Facebook)

В ночь на 4 января (с 19:00 3 января) Россия запустила по Украине 81 ударный дрон и беспилотники-имитаторы. Почти все сбиты или локационно потеряны, однако есть последствия от уничтожения вражеских целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Дроны запускали из направлений Брянска, Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 сбиты 34 "шахеда" и беспилотника других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 47 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб в Черниговской и Сумской областях – там повреждены частные дома.

В ночь на 4 января дроны прилетали и на территорию России – противовоздушная оборона государства-агрессора работала в пяти областях РФ, в том числе и в Ленинградской.

На фоне этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводили ограничения на полеты.

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