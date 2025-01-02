В "шахедах", атаковавших Киев 1 января, нашли детали из Китая и США – фото

Остатки "шахеда" (Фото: Владислав Власюк)

Дроны, атаковавшие Киев 1 января и повредившие здания, в частности Верховной Рады, были оборудованы новой спутниковой антенной из Китая. Об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, ссылаясь на первые выводы по БпЛА.

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Согласно этим выводам, БпЛА Shahed-136 вместо типичной спутниковой навигационной антенны CRPA иранского производства (или российской ААР Комета-М для К и КБ серии) были оснащены новой CRPA на 8 антенн китайского производства. Система имела круговое размещение частей и предназначена для сельхозиндустрии.

"Разговоры о том, что размещение элементов по кругу вместо в ряд для лучшей устойчивости средствам РЭБ продолжаются среди инженеров противника достаточно давно", – отметил Власюк.

Замена спутниковой антенны могла быть вызвана несколькими факторами:

→ испытание круговой CRPA в боевых условиях;

→ недоступность отдельных компонентов из-за санкций;

→ объемы производства CRPA в Иране, как и объемы производства Комета в России, не успевают по объемам производства самого дрона.

Кроме этого, Власюк отметил, что дроны могли иметь видеонаведение – в их остатках обнаружили остатки видеокарт.

"Всего в этой антенне, до 10 различных компонентов преимущественно китайского производства, плюс США. Проинформировали партнеров, будем принимать дополнительные санкционные меры", – написал он.

Остатки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Остатки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Остатки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Ранним утром 1 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Из-за удара возник пожар в здании НБУ.

В результате атаки погибли два человека. Еще семеро получили ранения.

2 января Руслан Стефанчук сообщил, что в результате дроновой атаки на Киев 1 января повреждено админздание Верховной Рады, а также опубликовал фото.