Россия атакует Киев дронами. Из-за падения обломков возникли пожары в двух районах

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Ранним утром 1 января россияне атакуют Киев ударными беспилотниками. В одном из районов столицы зафиксировано падение обломков. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

По данным КГВА, в результате атаки ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, они упали на нежилую застройку. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе работает противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе.

В КГВА подчеркнули, что воздушная тревога продолжается и призвали киевлян оставаться в укрытиях.

Впоследствии Кличко заявил, что в Печерском районе есть возгорание на крыше и в одной из квартир жилого дома. К медикам обратился один человек.

Также есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание Печерского района.

ДОПОЛНЕНО В 08:00. В то же время в КГВА утверждают, что в результате падения обломков в Печерском районе произошло возгорание кровли нежилого здания и частично разрушен мансардный этаж пятиэтажного дома с последующим возгоранием на площади 20 квадратных метров. Там добавили, что пострадавших нет.

Кличко же написал, что в доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали, резюмировал мэр города.

ДОПОЛНЕНО В 08:20. В КГВА сообщили, что в результате атаки ударных БпЛА зафиксировано падение обломков в Святошинском районе. Предварительно, на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Информация о потерпевших устанавливается.

В то же время из жилого дома в Печерском районе спасена одна женщина.

Кличко добавил, что в результате падения обломков выбиты окна в доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично повреждены трамвайные пути.

ДОПОЛНЕНО В 08:27. Кличко написал, что в Печерском районе пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали.

ДОПОЛНЕНО В 08:35. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уточнила, что в Печерском районе произошло частичное разрушение двух этажей жилого дома и пожар на площади в 70 квадратных метров. Одна женщина спасена. Пожар локализован, проводятся работы по ликвидации.

Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания на площади в 80 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: КГВА

Фото: КГВА