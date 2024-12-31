Зек и курьеры на мопеде. СБУ взяла поджигателей автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове – фото

Четверым фигурантам объявлено о подозрении по двум статьям, им грозит до 10 лет за решеткой

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве и Харькове двух групп, поджигавших военные автомобили по заказу России.

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Четверых поджигателей по горячим следам задержали СБУ и Нацполиция.

Фигуранты попали в поле зрения россиян, когда искали быстрые заработки в Telegram. Однако вместо денег от РФ получили подозрение.

В Киеве задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых заданий в Донецкой области.

Чтобы быстро скрыться, они перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились. Однако далеко убежать им не удалось – обоих задержали сразу после поджога.

Еще двух фигурантов задержали в Харькове. Одним из них оказался бывший заключенный, месяц назад вышедший на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого. Обоих тоже задержали сразу после поджога.

Во время обысков у фигурантов обнаружили легковоспламеняющиеся смеси.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям об умышленном повреждении имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также о препятствовании законной деятельности ВСУ. Подозреваемые под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.