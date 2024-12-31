Зек и курьеры на мопеде. СБУ взяла поджигателей автомобилей ВСУ в Киеве и Харькове – фото
Служба безопасности Украины заявила о задержании в Киеве и Харькове двух групп, поджигавших военные автомобили по заказу России.
Четверых поджигателей по горячим следам задержали СБУ и Нацполиция.
Фигуранты попали в поле зрения россиян, когда искали быстрые заработки в Telegram. Однако вместо денег от РФ получили подозрение.
В Киеве задержаны двое местных жителей в возрасте 16 и 18 лет, которые в течение суток подожгли мультивен и пикап ВСУ, проходившие техобслуживание после выполнения боевых заданий в Донецкой области.
Чтобы быстро скрыться, они перемещались на мопеде курьерской доставки, в которую недавно трудоустроились. Однако далеко убежать им не удалось – обоих задержали сразу после поджога.
Еще двух фигурантов задержали в Харькове. Одним из них оказался бывший заключенный, месяц назад вышедший на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за кражу и нанесение телесных повреждений. К подрывной деятельности он привлек своего знакомого. Обоих тоже задержали сразу после поджога.
Во время обысков у фигурантов обнаружили легковоспламеняющиеся смеси.
Задержанным сообщили о подозрении по статьям об умышленном повреждении имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также о препятствовании законной деятельности ВСУ. Подозреваемые под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.
- Поджог военных авто по заказу РФ стал массовым явлением в Украине примерно с июня 2024 года.
- В полиции говорят, что российские спецслужбы предлагают украинцам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог, однако ни один из поджигателей не получил обещанных денег.