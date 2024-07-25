Поджоги авто военных. СБУ расследует 31 уголовное производство, но случаев больше

Поджоги происходят по координации российских спецслужб, в частности ФСБ и ГРУ, отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко

Поджог авто (Иллюстративное фото: Национальная полиция)

Служба безопасности Украины расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос LIGA.net.

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По словам спикера СБУ Артема Дехтяренко, тема поджогов стала особенно актуальной с начала 2024 года. Они проходят по координации российских спецслужб, в частности Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления.

"Это важно для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и создания ряда нарративов, которые выгодны государству-агрессору, в частности, что в стране якобы есть какое-то пророссийское подполье, которое таким образом хочет сорвать мобилизацию и показать россиянам, что их якобы здесь ждут", – заявил Дехтяренко.

Он отметил, что поскольку один и тот же поджог может классифицироваться в зависимости от сопутствующих обстоятельств по-разному, то расследованием таких преступлений занимаются сотрудники СБУ и Национальной полиции.

"Если, например, у поджигателя в мобильном телефоне остались следы переписки и там отслеживается след российских спецслужб, то это квалифицируется как диверсия или государственная измена, то есть подследственность СБУ", – добавил он.

Если же таких доказательств правоохранители сразу не находят, то поджог квалифицируется по статье о повреждении имущества и производства в этом случае расследует Нацполиция.

"СБУ расследует 31 уголовное производство. Но это не полная статистика по поджогам. На самом деле зафиксировано около 80 случаев", – уточнил Дехтяренко.

На вопрос об участии несовершеннолетних украинцев в поджогах авто военных спикер СБУ отметил, что большинство случаев вербовки осуществляется через Telegram-каналы, где люди ищут быстрого заработка.

"Несовершеннолетние – это очень чувствительная история, ведь россияне не гнушаются, им безразлично, кто будет исполнителем этого преступления. Это говорит о том, что они готовы привлечь любого, чтобы выполнить свой приказ", – сказал он.

В то же время собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что нет ни одного случая поджога авто военных, который остался бы не расследованным. По его словам, все исполнители преступлений задержаны.

Собеседник также отметил, что в большинстве случаев россияне не платят поджигателям обещанную сумму за выполнение "задания".

LIGA.net также обратилась с соответствующими запросами в Нацполицию и Офис генерального прокурора.

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

26 июня СБУ заявила о задержании в Одессе двух мужчин, которые по заказу российской спецслужбы подожгли авто военнослужащего.

19 июля СБУ сообщила, что во Львове задержаны юноши 17 и 18 лет, которые подожгли три автомобиля военнослужащих.

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