Нацполиция: Во Львове двое юношей по заказу РФ подожгли три авто военных – фото

Им грозит до восьми лет лишения свободы

Задержанные (Фото: Служба безопасности Украины)

Во Львове задержаны юноши 17 и 18 лет, которые, по версии следствия, по заказу российских спецслужб подожгли три автомобиля военнослужащих. Об этом сообщили Национальная полиция и Служба безопасности Украины.

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Им объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям. Юноши находятся под стражей, им грозит до восьми лет заключения.

По информации полиции, 8 июля правоохранителям поступило сообщение о возгорании автомобиля Mitsubishi Pajero. Огнем повреждены моторный отсек и передняя часть авто.

Автомобиль принадлежит военнослужащему, который проходит лечение во Львове после ранения. На месте происшествия обнаружили доказательства, указывающие на то, что причиной возгорания внедорожника стал поджог, отметили в полиции.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что злоумышленники причастны еще к двум случаям поджогов автомобилей военнослужащих во Львове, которые произошли 10 июля. Они подожгли внедорожник Jeep Grand Cherokee и микроавтобус Volkswagen Crafter.

По данным СБУ, 18-летний львовянин искал "легкие" деньги на страницах российских Telegram-каналов. В одном из пабликов представитель Федеральной службы безопасности России пообещал ему быстрый заработок в обмен на сотрудничество.

По указанию россиянина юноша сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их. После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение авто. По такому алгоритму юноша поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ. Для этого он использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.

Это было "тестовой" задачей ФСБ, после чего куратор дал новое поручение – привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов авто ВСУ по всему городу. Впоследствии к противоправной схеме был привлечен и 17-летний юноша.

Во время последующих преступлений исполнители должны были снимать возгорание транспортных средств для "отчетности". В случае получения видео оккупанты планировали использовать их для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ. У задержанных были обнаружены мобильные телефоны, используемые для общения с куратором, и зажигательные смеси, подготовленные для совершения преступлений.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску злоумышленников, подозревали причастность группы лиц.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

20 июня в Одесской области задержали двух несовершеннолетних 16 и 17 лет, которые подожгли два автомобиля военнослужащих ТЦК.

26 июня СБУ заявила о задержании в Одессе двух мужчин, которые по заказу российской спецслужбы подожгли авто военнослужащего.

10 июля СБУ заявила о задержании в Кировоградской области женщины, которая подожгла машину нацгвардейца.

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