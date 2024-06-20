В Одесской области задержаны двое несовершеннолетних 16 и 17 лет. По данным следствия, те подожгли два автомобиля военнослужащих территориального центра комплектования. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы. Заказчика ищут – по имеющимся данным, он за границей.

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Полиция пишет, что на днях в одном из населенных пунктов в Раздельнянском районе неизвестные облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежащие военным микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Правоохранители отмечают, что задержанные – двое местных ребят 16-ти и 17-ти лет.

Первый из них искал работу в интернете и получил предложение заработать, поджигая машины служащих территориальных центров комплектования – он согласился и привлек к этому старшему знакомому, в их обязанности входило сжигать машины и записывать соответствующие видео, объясняет Нацпол.

После выполнения "задачи" и отправки кадров заказчику, молодые люди получили деньги на карточку и скрылись на Николаевщине – впрочем, их разыскали и изъяли средства и телефоны с доказательствами такой деятельности, акцентирует ведомство.

Сначала фигурантам сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога, максимальное наказание за это составляет 10 лет тюрьмы.

В то же время, во время расследования правоохранители установили: действия заказчика могли быть направлены на поддержку боеспособности украинской армии – поэтому материалы передадут в Службу безопасности Украины.

Также в Единый реестр досудебных расследований внесут сведения по статьям препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований, максимальное наказание за это – восемь лет заключения.

В настоящее время оба задержанных находятся под стражей.

Продолжается следствие, правоохранители устанавливают личность заказчика поджогов – по имеющимся данным, он находится за границей.

Полиция призвала родителей следить за своими детьми, а подростков – обдумывать свои действия.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил , что Россия вербует украинских детей для того, чтобы поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных Сил Украины – за это предлагают несколько тысяч долларов.

10 июня в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ – тогда полиция приступила к расследованию и поиску преступников, подозревали причастность группы людей.

18 июня правоохранители задержали причастных – ими оказались 17-летние юноши.

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