В Одеській області затримано двох неповнолітніх 16 та 17 років. За даними слідства, вони підпалили дві автівки військовослужбовців територіального центру комплектування. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми. Замовника шукають – за наявними даними, він за кордоном.

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Поліція пише, що днями в одному з населених пунктів у Роздільнянському районі невідомі облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Правоохоронці зазначають, що затримані – двоє місцевих хлопців 16 та 17 років.

Перший з них шукав роботу в інтернеті й отримав пропозицію заробити, підпалюючи автівки службовців територіальних центрів комплектування. Він погодився й залучив до цього старшого знайомого, в їхні обов'язки входило спалювати машини та записувати відповідні відео, пояснює Нацпол.

Після виконання "завдання" та надсилання кадрів замовнику молодики отримали гроші на картку та втекли на Миколаївщину – утім, їх розшукали та вилучили кошти й телефони з доказами такої діяльності, акцентує відомство.

Спочатку фігурантам повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу, максимальне покарання за це становить 10 років тюрми.

Водночас під час розслідування правоохоронці встановили: дії замовника могли бути спрямовані на підрив боєздатності української армії, тому матеріали передадуть до Служби безпеки України.

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесуть відомості за статтями перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, максимальне покарання за це – вісім років ув'язнення.

Наразі обидва затримані перебувають під вартою.

Триває слідство, правоохоронці встановлюють особу замовника підпалів – за наявними даними, він перебуває за кордоном.

Поліція закликала батьків пильнувати своїх дітей, а підлітків – обмірковувати свої дії.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що Росія вербує українських дітей для того, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України – за це пропонують кілька тисяч доларів.

10 червня у Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ – тоді поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, підозрювали причетність групи осіб.

18 червня правоохоронці затримали причетних – ними виявилися 17-річні юнаки.

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