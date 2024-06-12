У Дніпрі невідомі підпалили авто військових. Поліція підозрює групу осіб – фото

За даними правоохоронців, на місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину

Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль Збройних Сил України – поліція розпочала розслідування та пошук злочинців, підозрюють причетність групи людей. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, а також опублікувала відповідні світлини.

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Як розповіли правоохоронці, злочин стався в ніч на 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій у Дніпрі.

Вже на місці поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим.

За даними правоохоронців, вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло, також на місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

Поліцейські зазначили, що до підпалу може бути причетна група осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за другою частиною статті про умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

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