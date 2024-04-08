Павлюк: Миритися із порушенням прав цивільних не будемо, порушувати права військових не дозволимо

Командувач Сухопутних військ визнав, що система територіальних центрів комплектування неідеальна, тому над її вдосконаленням працюють

Олександр Павлюк (Фото: Facebook)

Цькування працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є неприпустимим, і порушення їхніх прав не можна дозволяти. Водночас миритись із порушенням прав цивільних теж не будуть. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Він наголосив, що сьогодні більшість працівників ТЦК – "вчорашні воїни, якими усі захоплювались і пишались".

"Що сталось? Чому сьогодні від них ховаються, чому дозволяють собі їх зневажати, влаштовують цькування і навіть бійки? Це неприпустимо", — написав він.

Втім, військовий визнав, що система територіальних центрів комплектування неідеальна, тому над її вдосконаленням працюють. За його словами, правоохоронці оперативно реагують на всі випадки перевищення повноважень.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що миритись із порушенням прав цивільних не будуть, однак додав, що порушувати права військових теж не дозволять.

Павлюк заявив, що в думку про те, що мобілізація — це "не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав", українців змусили повірити російські пропагандисти.

Також він закликав українців "не піддаватись провокаціям" та усвідомити, що "відсидітися нікому не вдасться".

6 квітня українська агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ.

Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський призначив службову перевірку щодо обставин спроби вручення повістки київському журналісту Євгенію Шульгату.

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