Повістка журналісту Слідство.Інфо. СБУ: Разом з Міноборони та Генштабом проводимо перевірку

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Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією Слідство.Інфо сьогодні, повідомила пресслужба відомства у коментарі LIGA.net. Раніше видання заявило, що її журналісту спробували вручити повістку після матеріалу про одного з посадовців спецслужби.

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Спецслужба зазначила, що наразі вона, Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ проводять відповідну перевірку.

Про результати перевірки СБУ обіцяє повідомити додатково.

Окремо у відомстві зазначили, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.

Сьогодні українська агенція журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявила, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому співробітнику Євгенію Шульгату за вказівкою працівника СБУ.

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зустрівся з очільником Служби безпеки України Василем Малюком: за словами парламентаря, очільник спецслужби "чітко дав зрозуміти", що ситуація з журналістом не залишиться без уваги.

Раніше Шульгат зʼясував, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує Шульгат, а Слідство.Інфо каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б.

Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

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