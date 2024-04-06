Слідство.Інфо: СБУ могла використати ТЦК для повістки журналісту через розслідування

За словами журналіста Шульгата, представники ТЦК звернулися до нього на імʼя-прізвище і "явно знали в обличчя"

Фото: Слідство.Інфо

Українське агентство журналістських розслідувань Слідство.Інфо заявило, що представники військкомату намагалися вручити повістку їхньому журналістові Євгенію Шульгату за вказівкою працівника Служби безпеки України. Агентство стверджує, що в такий спосіб спецслужбовці нібито хотіли покарати розслідувача, який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

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Журналісти стверджують, що 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. За словами розслідувача, вони звернулися до нього на імʼя-прізвище і "явно знали в обличчя".

Слідство.Інфо повідомило, що під час розмови військовослужбовці начебто зазначили, що нещодавно Шульгату виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані. Коли журналіст почав знімати відео та ставити запитання, чи пов’язана ситуація з його розслідуванням про СБУ, військовослужбовці пішли, сказавши, що фіксують відмову від повістки, зазначили журналісти.

Журналісти отримали відео з камер спостереження торгового центру "Дрім", де відбулися події.

Агентство зазначило, що ідентифікувало представників Соломʼянського ТЦК. Один з них — Олександр: він підтвердив, що працює у цьому ТЦК, однак на запитання про події у торговому центрі відповідати відмовився.

Так само відреагував і його колега Сергій, зазначили журналісти. Військовослужбовці не погодилися назвати людину, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку.

Журналісти, із посиланнями на власні джерела, стверджують, що чоловіком, який керував представниками ТЦК, може бути Олексій Біленко — людина, близька до Вітюка.

Біленко раніше працював у львівському управлінні СБУ, а зараз — у департаменті кібербезпеки СБУ, який очолює Ілля Вітюк — фігурант розслідування Євгенія Шульгата.

Агенція "Слідство.Інфо" планує передати оприлюднені знахідки до правоохоронних органів разом із заявою про переслідування та перешкоджання журналістській діяльності.

Редакція LIGA.net звернулася по коментар до Служби безпеки України, однак відповіді поки не отримала.

Раніше Шульгат зʼясував, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує Шульгат, а Слідство.Інфо каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б.

Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

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