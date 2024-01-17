Скандал з Bihus.Info. Зеленський: Будь-який тиск на журналістів неприпустимий

Президент відреагував на ситуацію з Bihus.Info

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський відреагував на стеження за представниками проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info. У вечірньому відеозверненні він назвав тиск на журналістів "неприпустимим".

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Президент повідомив, що 17 січня він провів Ставку верховного головнокомандувача та низку нарад, зокрема і з правоохоронцями.

Він зазначив, що на нараді голова Служби безпеки України Василь Малюк.

"Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати. Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, факту стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", – заявив Зеленський.

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Він заявив про незаконне прослуховування.

17 січня журналісти Медіаруху закликав Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

СБУ заявила про початок розслідування обставини незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту Bihus.Info.

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