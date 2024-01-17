СБУ з'ясовує, хто прослуховував працівників Bihus.Info. Відкрито кримінальне провадження

У СБУ заявили, що прозора та безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави

СБУ (Фото: СБУ)

Служба безпеки України заявила про початок розслідування обставини незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

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СБУ повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про незаконне використання технічних засобів отримання інформації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

В СБУ наголосили, що подібним фактам стеження слід дати правову оцінку, незалежно від того, були чи ні в матеріалах прихованої зйомки оприлюднені факти можливого порушення закону, які стосуються обігу наркотичних речовин.

Водночас правоохоронці наголосили, що оцінку таким діям "можуть дати виключно правоохоронні органи відповідно до своєї підслідності".

"Прозора та безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави", – додали в СБУ.

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Того самого дня директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк закликала владу відреагувати "на системний тиск на журналістів".

17 січня журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

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