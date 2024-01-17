СБУ выясняет, кто прослушивал работников Bihus.Info. Открыто уголовное производство

В СБУ заявили, что прозрачная и беспрепятственная работа независимых СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства

СБУ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

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СБУ сообщила об открытии уголовного производства по статье статьей о незаконном использовании технических средств получения информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до четырех лет.

В СБУ отметили, что подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ.

В то же время правоохранители отметили, что оценку таким действиям "могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью".

"Прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства", – добавили в СБУ.

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

В тот же день директор Института массовой информации Оксана Романюк призвала власти отреагировать "на системное давление на журналистов".

17 января журналисты и медиа, участники Медиадруху, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

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