СБУ выясняет, кто прослушивал работников Bihus.Info. Открыто уголовное производство
Служба безопасности Украины заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.
СБУ сообщила об открытии уголовного производства по статье статьей о незаконном использовании технических средств получения информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы на срок до четырех лет.
В СБУ отметили, что подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ.
В то же время правоохранители отметили, что оценку таким действиям "могут дать исключительно правоохранительные органы в соответствии со своей подследственностью".
"Прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства", – добавили в СБУ.
- 16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.
- В тот же день директор Института массовой информации Оксана Романюк призвала власти отреагировать "на системное давление на журналистов".
- 17 января журналисты и медиа, участники Медиадруху, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.
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