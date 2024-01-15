Журналіст Ніколов, який розслідує корупцію, заявив, що до нього "ломились". Поліція перевіряє

Він вважає, що за цим стоять або російські окупанти, або корупціонери

Фото: Telegram-канал ''Карточный Офис''

Журналіст-розслідувач та співзасновник видання Наші гроші Юрій Ніколов заявив, що ввечері 14 січня до його квартири "ломилися невідомі" і кричали йому, щоб "йшов воювати". Він вважає, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони. У пресслужбі поліції Києва в коментарі LIGA.net заявили, що проводиться перевірка.

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"Якісь чуваки ломились у двері, кричали, щоб я йшов служити, обклеїли двері бумажками <...> Я навіть не знаю, якому дегенерату могла спасти на думку така ідея з залякування журналіста", – написав Ніколов.

Згодом анонімний Telegram-канал "Карточный Офис" опублікував допис із фотографіями дверей квартири Ніколова.

"Військові приїхали з нуля на ротацію і вирішили передати повістку одному відомому "журналісту", який кілька років годувався з рук російського бізнесмена вірменського походження, втік із Києва на початку повномасштабного вторгнення, а після повернення вирішив удати, що нічого цього не було", – йдеться у повідомленні.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк та керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконані, що цей Telegram-канал керується Офісом президента.

У коментарі hromadske Ніколов заявив, що люди, які намагалися його залякати, можуть бути пов'язаними або з російськими окупантами, або з "якимись недолугими хворими на голову корупціонерами", які своїми діями "підставили президента Зеленського та Офіс президента".

У Києві поліціянти перевіряють факт погроз журналісту, заявили LIGA.net у відділі комунікації правоохоронного органу.

"Під час моніторингу в одній із соціальних мереж поліцейські виявили публікацію щодо погроз одному з представників медіа. Правоохоронці зареєстрували виявлену інформацію до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. За вказаним фактом проводиться перевірка", – зазначили там.

10 серпня 2023 року Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж? з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

Ніколов також є автором статті про корупцію в МО, у якій йшлося про закупівлі харчування військовим за завищеними цінами (найвідоміший приклад – яйця по 17 гривень за штуку).

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