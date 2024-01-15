Расследующий коррупцию журналист Николов заявил, что к нему "ломились". Полиция проверяет

Он считает, что за этим стоят либо российские оккупанты, либо коррупционеры

Фото: Telegram-канал Карточный Офис

Журналист-расследователь и соучредитель издания "Наші гроші" Юрий Николов заявил, что вечером 14 января в его квартиру "ломились неизвестные" и кричали ему, чтобы "шел воевать". Он считает, что это связано с расследованиями коррупции в Министерстве обороны. В пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net заявили, что проводится проверка.

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"Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, оклеили двери бумажками <...> Я даже не знаю, какому дегенерату могла прийти в голову такая идея по запугиванию журналиста", – написал Николов.

Впоследствии анонимный Telegram-канал Карточный Офис опубликовал сообщение с фотографиями дверей квартиры Николова.

"Военные приехали с нуля на ротацию и решили передать повестку одному известному "журналисту", который несколько лет кормился из рук российского бизнесмена армянского происхождения, сбежал из Киева в начале полномасштабного вторжения, а по возвращении решил сделать вид, что ничего этого не было", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Карточный Офис

Фото: Telegram-канал Карточный Офис

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк и руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин уверены, что этот Telegram-канал руководится Офисом президента.

В комментарии hromadske Николов заявил, что люди, пытавшиеся его запугать, могут быть связаны либо с российскими оккупантами, либо с "некоторыми непутевыми больными на голову коррупционерами", которые своими действиями "подставили президента Зеленского и Офис президента".

В Киеве полицейские проверяют факт угроз журналисту, заявили LIGA.net в отделе коммуникации правоохранительного органа.

"Во время мониторинга в одной из социальных сетей полицейские обнаружили публикацию об угрозах одному из представителей медиа. Правоохранители зарегистрировали обнаруженную информацию в Журнал единого учета заявлений и сообщений. По указанному факту проводится проверка", – отметили там.

10 августа 2023 года Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они якобы бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

Николов также является автором статьи о коррупции в МО, в которой говорилось о закупке питания военным по завышенным ценам (самый известный пример – яйца по 17 гривен за штуку).

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