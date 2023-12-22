Розкрадання 1,5 млрд грн для ЗСУ: у Києві затримали посадовця Міноборони

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. У разі доведення провини посадовець може сісти в тюрму на термін до 15 років

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Міністерство оборони заявили, що у Києві затримали керівника одного з головних управлінь оборонного відомства. Вони стверджують, що він причетний до привласнення майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для української армії.

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За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання гуртової партії артилерійських снарядів. Це сталося без погодження департаменту внутрішнього аудиту.

Проте, стверджують правоохоронці, бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих снарядів із тим самим виробником. Вигідність договору полягала у зменшенні вартості снарядів та скороченні термінів постачання.

Водночас, додали в Міноборони, посадовець "безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером".

СБУ зазначає, що після пролонгації ним "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником, стверджує орган.

Служба безпеки провела обшуки у посадовця, де знайшла документи, які нібито підтверджують незаконну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. У разі доведення провини посадовець може отримати до 15 років ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе постачити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе постачити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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