Хищение 1,5 млрд грн для ВСУ: в Киеве задержали чиновника Минобороны

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Если вина будет доказана, чиновник может сесть в тюрьму на срок до 15 лет

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Министерство обороны заявили, что в Киеве задержан руководитель одного из главных управлений оборонного ведомства. Они утверждают, что он причастен к присвоению почти 1,5 млрд грн на закупке боеприпасов для украинской армии.

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По данным следствия, должностное лицо Минобороны в декабре 2022 года подписало соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для ВСУ. Это произошло без согласования департамента внутреннего аудита.

Однако, утверждают правоохранители, бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Недавно созданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с тем же производителем. Выгодность договора заключалась в уменьшении стоимости снарядов и сокращении сроков снабжения.

В то же время, добавили в Минобороны, чиновник "безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером".

СБУ отмечает, что после пролонгации им "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 млрд грн. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем, утверждает орган.

Служба безопасности провела обыски у чиновника, где нашла документы, якобы подтверждающие незаконную деятельность.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. В случае доказательства вины чиновник может получить до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов весной 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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