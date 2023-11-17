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Президент Латвії: ЄС провалив графік постачання снарядів Україні, давайте закуповувати їх десь

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 08:18
Президент Латвії: ЄС провалив графік постачання снарядів Україні, давайте закуповувати їх десь - Фото
Едгарс Рінкевичс (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати купувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року. Про це він повідомив у коментарі Politico.

За його словами, ЄС давно говорить про брак боєприпасів та техніки, а тому їх необхідно закуповувати в інших країнах і відправляти Україні.

"Важливо, щоб Україна продовжувала битися й отримала те, що потрібно. Ми розуміємо, що війна триватиме довше, ніж можна було передбачити півтора року тому, ми маємо серйозно поставитися до того, як працює європейська оборонна промисловість і як ми розв'язуємо проблему", — сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що стурбований можливим впливом проблем Європи на допомогу Україні з боку США.

"Вони живуть під враженням, що Європа не дає достатньо, навіть попри те, що насправді ми витрачаємо більше на Україну, якщо ми об'єднаємо як військові, так і всі види програм, ніж США", — заявив політик.

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
  • У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
  • 26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона. 

Читайте також: Боррель: Найімовірніше, допомога Україні з боку США зменшиться. Європа має бути готова

Дмитро Гриниченко
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