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Президент Латвии: ЕС провалил график поставок снарядов Украине, давайте закупать их где-то

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 08:18
Президент Латвии: ЕС провалил график поставок снарядов Украине, давайте закупать их где-то - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу стоит начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, так как он не сможет поставить обещанный миллион снарядов до весны 2024 года. Об этом он сообщил в комментарии Politico.

По его словам, ЕС давно говорит о нехватке боеприпасов и техники, а поэтому их необходимо закупать у других стран и отправлять Украине. 

"Важно, чтобы Украина продолжала сражаться и получила то, что нужно. Мы понимаем, что война продлится дольше, чем можно было предсказать полтора года назад, мы должны серьезно отнестись к тому, как работает европейская оборонная промышленность и как мы решаем проблему", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что обеспокоен возможным влиянием проблем Европы на помощь Украине со стороны США. 

"Они живут под впечатлением, что Европа не дает достаточно, даже несмотря на то, что на самом деле мы тратим больше на Украину, если мы объединим как военные, так и все виды программ, чем в США", — заявил политик.

  • Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года.
  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
  • 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона. 

Читайте также: Боррель: Скорее всего, помощь Украине со стороны США уменьшится. Европа должна быть готова

Дмитрий Гриниченко
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