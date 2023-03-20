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План ЕС по боеприпасам для Украины предполагает закупку 1 млн снарядов – премьер Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 16:08
План ЕС по боеприпасам для Украины предполагает закупку 1 млн снарядов – премьер Эстонии - Фото
Кая Каллас (Фото: twitter.com/kajakallas)

План Евросоюза по обеспечению Украины боеприпасами предполагает закупку 1 млн снарядов. Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Украина нуждается в боеприпасах и попросила их. Я предложила странам-членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что сегодня министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу", – написала Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что сегодняшнее решение ЕС помогает наращивать европейскую оборонную промышленность и укреплять безопасность.

  • 8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. 
  • Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд.
Наталія Медведєва
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снаряды война эстония военная помощь Кая Каллас
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