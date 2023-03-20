План ЕС по боеприпасам для Украины предполагает закупку 1 млн снарядов – премьер Эстонии

План Евросоюза по обеспечению Украины боеприпасами предполагает закупку 1 млн снарядов. Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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"Украина нуждается в боеприпасах и попросила их. Я предложила странам-членам ЕС совместно закупить 1 млн снарядов для Украины. Рада, что сегодня министры иностранных дел и обороны ЕС одобрили эту инициативу", – написала Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что сегодняшнее решение ЕС помогает наращивать европейскую оборонную промышленность и укреплять безопасность.

8 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Ранее сегодня, 20 марта, Евросоюз согласовал план закупок боеприпасов для Украины на €2 млрд.

Наталія Медведєва

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