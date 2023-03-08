Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

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"Я предлагаю мобилизовать еще 1 млрд евро", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина должна получить разные боеприпасы – и стандартов НАТО, и советского образца.

Боррель также напомнил о словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что для того, чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну. В связи с этим он призвал продолжать оказывать военную помощь Украине и акцентировал на важности делать это максимально оперативно.

В феврале 2023 года Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро на закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из своих арсеналов.

ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

По данным Politico, ЕС ищет страны, не входящие в блок, чтобы объединить свои усилия по коллективному предоставлению боеприпасов Украине.

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Оксана Житнюк

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