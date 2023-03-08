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Резников бьет тревогу: ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 11:02
Резников бьет тревогу: ВСУ нужно в четыре раза больше снарядов, чем обещает Европа - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина срочно нуждается в артиллерийских снарядах в больших количествах, и проект предложения Евросоюза об выделении 1 млрд евро для закупки таких боеприпасов для Сил обороны не покроет дефицит. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил журналистам перед встречей с коллегами из стран ЕС в Швеции, пишет Bloomberg.

"Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить примерно четыре миллиарда [евро]", – ответил глава Минобороны на соответствующий вопрос.

Шведский министр обороны Пал Йонсон подтвердил опасения коллеги: "Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель — закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность".

Резников также добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, бронетехники и танков для подготовки успешного контрнаступления.

Читайте также: Резников просит ЕС о 250 000 снарядов в месяц – FT 

Утром 8 марта в Стокгольме началось заседание министров обороны стран ЕС. По словам Резникова в Twitter, "поговорим об оружии, скорости в решениях и солидарности". Он заверил, что "поддержка сильна" и "наши партнеры с нами до победы".

В начале весны Еврокомиссия показала трехэтапный план, в котором предлагается немедленно передать Украине боеприпасы, в частности 155-мм снаряды, из существующих запасов и/или те, которые уже заказаны другими закупщиками. Руководство ЕС также призвало объединить заказы для европромышленности и пообещало упростить бюрократические проволочки и прочее, что мешает ОПК наращивать объемы производства.

Євген Пилипенко
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Алексей Резников снаряды боеприпасы война евросоюз артиллерия военная помощь
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