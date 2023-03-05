Снарядный голод заставляет Россию все больше полагаться на ближние бои – Британия

Британская разведка заявила, что дефицит снарядов в России заставляет ее все больше полагаться на солдат-штурмовиков и ближние бои. Об этом говорится в воскресном отчете, опубликованном в Twitter Министерства обороны Британии.

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Оно ссылается, в частности, на видео, где российские мобилизованные жалуются, что их бросают на передовую с минимумом техники. На одном из них российские военные рассказывают, что им пришлось идти на штурм укрепленного бетонного района Вооруженных Сил Украины, имея лишь "стрелковое оружие и лопаты".

Британская разведка объясняет, что речь идет о пехотных лопатках МПЛ-50, изобретенных еще в 1869 году.

"То, что их до сих пор используют как оружие, подчеркивает жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для большей части войны", – говорится в сводке британской разведки.

Последние данные свидетельствуют об увеличении количества ближних боев в Украине.

В Минобороны Великобритании объясняют это тем, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях при меньшей поддержке артиллерии, поскольку России не хватает боеприпасов.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью LIGA.net еще в декабре говорил, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.

еще в декабре говорил, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру. Дефицит боеприпасов испытывают и Силы обороны Украины. Министр обороны Алексей Резников недавно обратился к европейским коллегам с призывом поставлять Украине по 250 000 снарядов ежемесячно, чтобы ВСУ могли выпускать по россиянам 60% от полного боекомплекта.

Андрій Водяний

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