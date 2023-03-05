UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Снарядный голод заставляет Россию все больше полагаться на ближние бои – Британия

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 09:24
Снарядный голод заставляет Россию все больше полагаться на ближние бои – Британия - Фото
Оккупанты на разбитой Азовстали (Фото: EPA)

Британская разведка заявила, что дефицит снарядов в России заставляет ее все больше полагаться на солдат-штурмовиков и ближние бои. Об этом говорится в воскресном отчете, опубликованном в Twitter Министерства обороны Британии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оно ссылается, в частности, на видео, где российские мобилизованные жалуются, что их бросают на передовую с минимумом техники. На одном из них российские военные рассказывают, что им пришлось идти на штурм укрепленного бетонного района Вооруженных Сил Украины, имея лишь "стрелковое оружие и лопаты".

Британская разведка объясняет, что речь идет о пехотных лопатках МПЛ-50, изобретенных еще в 1869 году.

"То, что их до сих пор используют как оружие, подчеркивает жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для большей части войны", – говорится в сводке британской разведки.

Последние данные свидетельствуют об увеличении количества ближних боев в Украине.

В Минобороны Великобритании объясняют это тем, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях при меньшей поддержке артиллерии, поскольку России не хватает боеприпасов.

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью LIGA.net еще в декабре говорил, что Россия столкнулась с проблемой нехватки снарядов и ищет советские боеприпасы по всему миру.
  • Дефицит боеприпасов испытывают и Силы обороны Украины. Министр обороны Алексей Резников недавно обратился к европейским коллегам с призывом поставлять Украине по 250 000 снарядов ежемесячно, чтобы ВСУ могли выпускать по россиянам 60% от полного боекомплекта.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снаряды боеприпасы война британская разведка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 