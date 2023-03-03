Резников просит ЕС о 250 000 снарядов в месяц, чтобы бить по врагу в три раза больше – FT

Министр обороны Алексей Резников обратился к европейским коллегам с призывом поставлять Украине по 250 000 снарядов ежемесячно, чтобы ВСУ могли выпускать по россиянам хотя бы 60% от полного боекомплекта. Об этом сообщает Financial Times, в распоряжении которого есть письмо украинского министра.

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По данным издания, Резников обратился к ЕС с просьбой направлять по 250 000 артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая ограничивает продвижение украинских войск на поле боя.

В письме Резникова коллегам в 27 странах-членах ЕС, полученном изданием в пятницу, 3 марта, министр обороны отметил, что ВСУ выпускают по оккупантам только пятую часть снарядов из-за нехватки боеприпасов.

Глава Минобороны подчеркнул, что артиллерия играет решающую роль в ликвидации военной мощи противника. По его словам, в среднем Украина выпускала 110 000 снарядов калибра 155 мм в месяц – четверть от того количества, которое использовала Россия.

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 000 снарядов в месяц", – сказал он, имея в виду возможности имеющихся у Украины артиллерийских систем.

Он отметил, что для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% от полного боекомплекта – это 356 400 снарядов в месяц.

Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро в закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-мм снарядов для Украины, а в феврале Армия США сообщила о подписании контрактов стоимостью $522 млн на их производство.

Глава европейской дипломатии Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из собственных арсеналов.

ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

Оксана Житнюк

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