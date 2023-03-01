ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины – Spiegel

Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен планирует 2 марта представить государствам-членам ЕС план, который обеспечит не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза. Об этом сообщает Spiegel, в распоряжении которого есть указанный документ.

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План, по информации издания, состоит из трех компонентов.

Первый компонент предусматривает немедленное увеличение поставок в Украину боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет поддержки на 1 млрд евро.

Второй компонент предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA, чтобы пополнить запасы стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе.

Третий компонент – обеспечение долгосрочного увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью.

Чрезвычайная помощь, предусматриваемая первым компонентом плана, должна следовать уже установленной схеме: страны ЕС снабжают Украину и получают взамен деньги от Европейского фонда мира (EPF).

В болгарском Костенце после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для Вооруженных Сил Украины.

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Вадим Ребрина

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