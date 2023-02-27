Болгария возобновила производство снарядов советского образца для Украины – NYT

В болгарском Костенце после перерыва в 35 лет оружейный завод "Терем" начал производить 122-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает The New York Times.

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Завод прекратил производство 122-миллиметровых снарядов в 1988 году, когда закончилась холодная война. В январе 2023 года предприятие возобновило выпуск снарядов.

На церемонии перерезания ленточки для новой производственной линии в Костенце присутствовали представители посольства США.

С появлением новых рабочих мест завод может стать одним из крупнейших работодателей Костенца.

"Это большое дело для города", — сказала вице-мэр Маргарита Минчева.

Кроме того, оружейный завод ВМЗ в Сопоте перешел на шестидневную рабочую неделю, чтобы производить снаряды для Украины.

Официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что не поддерживает поставки оружия ВСУ, но исследование Welt показывает, что София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны.

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Вадим Ребрина

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