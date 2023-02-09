Президент Болгарии: Отправка оружия в Украину сродни "тушению пожара бензином"

Президент Болгарии Румен Радев в Брюсселе перед саммитом ЕС призвал к миру между Украиной и РФ, заявив, что отправка оружия в Украину сродни "тушению пожара бензином". Об этом сообщает Euractiv.

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Радев, который представляет Болгарию на саммите ЕС в то время, как в стране нет постоянного правительства, выступил против отправки оружия в Украину, хотя предыдущий болгарский парламент успел принять такое решение в ноябре прошлого года.

"Настало время, через год после начала этой кровавой войны, сместить акцент в основном на меры по ее прекращению и возобновить все дипломатические усилия в поисках мирного решения", – сказал Радев.

По его словам, Болгария будет продолжать поддерживать народ Украины, в том числе принимая беженцев, "в меру наших возможностей".

"Но я призову ЕС использовать всю свою силу и все свои инструменты, чтобы мы могли повернуть дебаты в сторону прекращения войны и дипломатических усилий для мира", — добавил он.

Отвечая на вопрос о возможной новой волне санкций, которые могут коснуться российской гражданской атомной отрасли, он сказал, что Болгария не может поддержать такие санкции, потому что они напрямую повлияют на ее собственную атомную энергетику.

"Это недопустимо. Мы рассматриваем все области, где возможны [дальнейшие санкции]. Но там, где на карту поставлены интересы, как в атомной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", – сказал Радев.

На вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в области ядерной энергетики, он сказал: "Если будет необходимо, мы наложим наше вето, да".

В январе исследование немецкого издания Welt показало, что официально Болгария с начала полномасштабной войны России против Украины заявляла, что не поддерживает поставки оружия ВСУ, однако в действительности София активно помогала Киеву с боеприпасами и дизельным топливом для военной техники в решающие месяцы войны.

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Вадим Ребрина

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